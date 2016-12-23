Вещевой рынок загорелся в Красноярске

Москва, 23 декабря. Вещевой рынок загорелся вечером в четверг Красноярске. Об этом рассказали в экстренных службах региона.

Отмечается, что площадь возгорания составила около 700 квадратных метров. Огонь вспыхнул на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Пламя охватило вещевой рынок «КрасТЭЦ».

Полиция выясняет обстоятельства возгорания.

Ранее сообщалось, что в Уфе горит Кировский рынок. Согласно информации экстренных служб, сигнал о задымлении по адресу ул. Гурьевская дом 3а был получен утром 30 ноября. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огнем охвачены два одноэтажных складских помещения, одно из которых является кирпичным, а другое металлическим.