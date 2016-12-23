Ее Величество недовольна: Елизавета II разочарована после разговора с Мэй

Лондон, 23 декабря. Елизавета II осталась в разочарованных чувствах после деловой беседы с премьер-министром Терезой Мэй. О случае, который произошел еще в сентябре, но стал достоянием общественности только сейчас, пишет «Газета.ru».

Причиной недовольства британской королевы стало то, что глава правительства отказалась раскрывать планы по выходу Великобритании из Европейского союза. «Brexit означает Brexit», — сказала Мэй Ее Величеству, опустив детали.

Добавим, что это была первая встреча Елизаветы II и британского премьер-министра после вступления в должность. Беседа проходила в резиденции английских монархов в Шотландии — в замке Балморал.