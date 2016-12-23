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Более трех тысяч жителей Благовещенска остались без тепла в 20-градусный мороз
Общество

Более трех тысяч жителей Благовещенска остались без тепла в 20-градусный мороз

Сегодня 7:51
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Более трех тысяч жителей Благовещенска остались без тепла в 20-градусный мороз

Благовещенск, 23 декабря. Жители 33 многоквартирных домов в городе Благовещенск Амурской области остались без тепла из-за прорыва теплотрассы.

Об этом рассказали в пресс-службе «Амурских коммунальных систем». Отмечается, что прорыв произошел в 9.20 (3.20 мск) по местному времени. Жилые дома начали отключать от теплоснабжения. Это 33 многоэтажек, где проживают около трех тысяч человек.

Ремонтники ищут место прорыва. Работу теплотрассы должны восстановить в течение рабочего дня.

На данный момент в Благовещенске сохраняется 20 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что более 18 тысяч человек под Оренбургом остались без тепла в 30-градусный мороз.

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Алия Шарафутдинова
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