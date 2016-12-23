Пострадавшая в страшном в ДТП в Кемерове скончалась в больнице

Кемерово, 23 декабря. Следователи из Кемерова проводят доследственную проверку по факту ДТП, в котором несколько человек пострадали, а одна женщина позже скончалась в реанимации.

Как сообщает ТАСС, предполагаемым виновником аварии является местный адвокат, который на BMW X6, не справившись с управлением, на полном ходу протаранил остановку общественного транспорта.

В результате ДТП несколько человек пострадали, госпитализированная с тяжелыми травмами 34-летняя женщина позже скончалась в реанимации. О состоянии других пострадавших пока данных нет.

По данным местного СУ СК России, управлявший BMW адвокат в момент аварии был трезв. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

