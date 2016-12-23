Ученые назвали самую нервную работу в мире

Богота, 23 декабря. Научные сотрудники из Колумбийского университета выяснили, какая профессия является самой нервной в мире.

Отмечается, что в опыте участвовали 22 тысячи человек. Так, ученые разделили респондентов на три группы, среди которых были руководители и владельцы предприятий, менеджеры и боссы среднего звена, а также обычные работники.

В ходе исследований группе ученых удалось определить, что примерно у 18% менеджеров среднего звена были обнаружены явные признаки депрессии. Среди рядовых сотрудников такие же симптомы выявили только в 12% случаев. А вот начальники и владельцы компаний страдали депрессивным настроением в 11% случаев.

Колумбийские специалисты утверждают, что такие результаты связаны с тем, что менеджеры испытывают огромную нагрузку и ответственность. А также именно они чаще всего сталкиваются с конфликтами на рабочем месте.