Двадцать две тысячи литров суррагата полиция изъяла в Приангарье

Красноярск, 23 декабря. Более 22 тысяч литров алкоголя изъято из торговой сети в Иркутской области, после отравления «Боярышником».

Об этом рассказала пресс-служба регионального главка МВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

За четыре дня полицейские проверили свыше 3,5 тысяч торговых точек. Из оборота было изъято около 22 тысяч литров алкогольной продукции, которая реализовывалась с нарушением закона. Образцы изъятого алкоголя направлены на экспертизу.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из коттеджей полиция обнаружила 10 тысяч бутылок «Боярышника», разлитого по стеклянным емкостям 250 миллилитров. В Иркутской области от отравления «Боярышником» погибли 74 человека.