FAN-TV Лента новостей
Двадцать две тысячи литров суррагата полиция изъяла в Приангарье
Общество

Двадцать две тысячи литров суррагата полиция изъяла в Приангарье

Сегодня 7:41
69

Двадцать две тысячи литров суррагата полиция изъяла в Приангарье

Красноярск, 23 декабря. Более 22 тысяч литров алкоголя изъято из торговой сети в Иркутской области, после отравления «Боярышником».

Об этом рассказала пресс-служба регионального главка МВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

За четыре дня полицейские проверили свыше 3,5 тысяч торговых точек. Из оборота было изъято около 22 тысяч литров алкогольной продукции, которая реализовывалась с нарушением закона. Образцы изъятого алкоголя направлены на экспертизу.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из коттеджей полиция обнаружила 10 тысяч бутылок «Боярышника», разлитого по стеклянным емкостям 250 миллилитров. В Иркутской области от отравления «Боярышником» погибли 74 человека.

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 23 декабря 7.00: в провинции Хомс ИГ усиливает натиск, в Дэйр эз-Зоре погиб фотокорреспондент из Палестины

Сегодня 7:00
338

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Вчера 23:38
136

Сирия новости 22 декабря 22.30: ВКС РФ поддержали САА в Хомсе, ИГ агитирует курдов вместе противостоять Турции в Алеппо

Вчера 22:30
697

Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Вчера 21:23
310

Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей

Вчера 21:11
726
Показать еще
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Суд отправил под домашний арест третьего подозреваемого по делу о «Боярышнике»

8:51

Ученые рассказали, почему матери-одиночки чувствуют себя больными

8:42

Ученые рассказали, какие именно продукты способны продлить жизнь

8:38

Виртуального бойца из Красноярска реально ограбили на геймерском турнире

8:36

Продажу алкоголя в Москве ограничат в новогодние праздники

8:32

Корабли России и Индии разыграли встречный бой на учениях «Индра Нэви–2016»

8:29

На Елке Шойгу покажут мюзикл «Новогодние приключения Маши и Вити»

8:21

Барду Новикову в Екатеринбурге изберут меру пресечения

8:21

Пушков жестко ответил США на призыв отменить закон об иностранных агентах

8:18

Минобороны РФ: В России празднуется День дальней авиации

8:11

Госдума рассмотрит законопроект о лицензировании энергосбытовой деятельности

8:09

Стало известно, как подорожают услуги ЖКХ в Петербурге в 2017 году

8:04
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Суд отправил под домашний арест третьего подозреваемого по делу о «Боярышнике»
Читать
Закрыть