Ученые назвали продукты, помогающие продлить жизнь

Вашингтон, 23 декабря. Содержащиеся в морепродуктах жирные кислоты омега-3 помогают продлить жизнь человека. К такому выводу пришла группа ученых из Гарвардского университета.

Ученые провели масштабное исследование влияние диеты из морепродуктов на состояние здоровья человека. Несколько тысяч участников эксперимента разделили на две группы, одна из которых включала в диету морепродукты, другая придерживалась традиционного рациона. До и после эксперимента ученые оценивали состояние здоровья участников исследования.

В результате они пришли к выводу, что регулярное употребление в пищу богатых содержанием жирных кислот омега-3 морепродуктов на треть снижает риск инсульта и развития сердечнососудистых заболеваний. При этом риск умереть от заболеваний сердечнососудистой системы у любителей морепродуктов оказался ниже на 35%.

В связи с этим ученые сделали вывод, что регулярное употребление в пищу морепродуктов будет наиболее полезно людям, страдающим избыточным весом и испытывающим проблемы с пищеварением.