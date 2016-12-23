Легковушка врезалась в движущийся грузовой поезд на МЦК в Москве

Москва, 23 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового поезда и легкового автомобиля произошло в районе станции «Дубровка» Московского центрального кольца.

По имеющейся информации, в ночь на пятницу около 01.19 в районе станции «Дубровка» Московского центрального кольца легковушка, врезавшись в специальное ограждение пути, выехала на первый главный путь. На тот момент к месту прибывал грузовой состав.

Машинист, оценив ситуацию, применил экстренное торможение, однако расстояние было настолько небольшим, что столкновения было не миновать, пишет Газета.Ru.

К счастью, в результате ДТП жертв и пострадавших нет.