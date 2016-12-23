Видео ИГ о сожжении двоих военных заставило власти Турции заблокировать соцсети

Анкара, 23 декабря. Жителей Турции ограничили в доступе к Twitter, Facebook и YouTube. Закрыть для своих граждан доступ к популярным сайтам правительство заставило опубликованное в Интернете видео запрещенной в России группировки ИГИЛ о сожжении двоих турецких военных.

По данным портала Turkey Blocks, который в режиме реального времени мониторит ограничения в Турции к интернет-ресурсам, блокировка коснулась пользователей операторов Turkcell, Vodafone и Uydunet.

Также из Турции приходят сообщения о том, что власти блокируют доступ не только к определенным сайтам, но и ограничивают доступ к VPN-сервисам и анонимайзерам, позволяющим обходить блокировки.