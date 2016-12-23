Директор ЦРУ высказался против кибератак на Россию

Москва, 23 декабря. Директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан высказался против того, чтобы США атаковали Россию в киберпространстве. В интервью американским СМИ он заявил, что РФ якобы позволяет себе «некоторые вещи, которые выходят за рамки».

Бреннан также добавил, что США не следует прибегать к приемам, которые «противники» применяют против Вашингтона. Он подчеркнул, что США борются за демократию, за американский образ жизни. «И те аферы, на которые идут некоторые наши оппоненты и противники, я думаю, ниже величия этой страны», — резюмировал он.

Ранее командующий ВС США в Европе призвал быть готовыми нанести киберудар.