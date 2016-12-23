FAN-TV Лента новостей
Директор ЦРУ высказался против кибератак на Россию
Политика

Директор ЦРУ высказался против кибератак на Россию

Сегодня 7:33
81

ап

Москва, 23 декабря. Директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан высказался против того, чтобы США атаковали Россию в киберпространстве. В интервью американским СМИ он заявил, что РФ якобы позволяет себе «некоторые вещи, которые выходят за рамки».

Бреннан также добавил, что США не следует прибегать к приемам, которые «противники» применяют против Вашингтона. Он подчеркнул, что США борются за демократию, за американский образ жизни. «И те аферы, на которые идут некоторые наши оппоненты и противники, я думаю, ниже величия этой страны», — резюмировал он.

Ранее командующий ВС США в Европе призвал быть готовыми нанести киберудар. 

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 23 декабря 7.00: в провинции Хомс ИГ усиливает натиск, в Дэйр эз-Зоре погиб фотокорреспондент из Палестины

Сегодня 7:00
275

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Вчера 23:38
131

Сирия новости 22 декабря 22.30: ВКС РФ поддержали САА в Хомсе, ИГ агитирует курдов вместе противостоять Турции в Алеппо

Вчера 22:30
687

Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Вчера 21:23
286

Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей

Вчера 21:11
701
Показать еще
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Продажу алкоголя в Москве ограничат в новогодние праздники

8:32

Корабли России и Индии разыграли встречный бой на учениях «Индра Нэви–2016»

8:29

На Елке Шойгу покажут мюзикл «Новогодние приключения Маши и Вити»

8:21

Барду Новикову в Екатеринбурге изберут меру пресечения

8:21

Пушков жестко ответил США на призыв отменить закон об иностранных агентах

8:18

Минобороны РФ: В России празднуется День дальней авиации

8:11

Госдума рассмотрит законопроект о лицензировании энергосбытовой деятельности

8:09

Стало известно, как подорожают услуги ЖКХ в Петербурге в 2017 году

8:04

Отказавшихся голосовать за Клинтон выборщиков оштрафовали на тысячу долларов

8:00

Вещевой рынок загорелся в Красноярске

7:59

Ее Величество недовольна: Елизавета II разочарована после разговора с Мэй

7:57

Более трех тысяч жителей Благовещенска остались без тепла в 20-градусный мороз

7:51
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Продажу алкоголя в Москве ограничат в новогодние праздники
Читать
Закрыть