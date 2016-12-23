Полиция обнаружила 10 тысяч бутылок «Боярышника» в иркутском коттедже

Москва, 23 декабря. Иркутские полицейские в ходе рейдов изъяли около десяти тысяч бутылок косметического средства «Боярышник», разлитое в стеклянные емкости. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, накануне оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно со следователями изъяли «Боярышник», разлитый в емкости по 250 миллилитров.

Напомним, ранее в регионе от отравления «боярышником» погибли свыше 70 человек. Пострадали около 100 человек.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК РФ задержали 9 человек по делу об отравлении «Боярышником».