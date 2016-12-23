Высотных парашютистов в ВС России стало в два раза больше

Москва, 23 декабря. Специалистов по высотной специальной парашютной подготовке в вооруженных силах России стало в два раза больше. Притом такой показатель удалось достичь в течение одного 2016 года.

«Все тренировки с военнослужащими — специалистами и инструкторами проводятся на базе 309 центра специальной парашютной подготовки в городе Рязань», — цитирует сообщение МО России ТАСС.

Как уточняется, при подготовке высотных парашютистов - десантников, занимающихся десантированием с высот выше 4 километров, испытывают на выносливость в специальной барокамере.

Десантники, совершившие в ходе подготовки более 200 прыжков, направляются для прохождения дальнейшей службы в части и соединения Воздушно-десантных войск ВС России.