Сахалин увеличил экспорт в Китай в три раза

Южно-Сахалинск, 23 декабря. Экспорт сахалинских товаров в Китай в 2016 году вырос в три раза. Об этом заявила журналистам заместитель начальника сахалинской таможни по экономической деятельности Елена Терех.

«Китай - лидер по росту экспорта с Сахалина. Поднебесная активно закупает сахалинский газ, уголь и водные биологические ресурсы», - сообщила Елена Терех.

По данным чиновницы, в денежном выражении товарооборот Сахалина с Китаем в 2016 году упал на 1,5 млрд долларов и составил немногим менее 5,5 млрд долларов. Причина сокращения денежных поступлений на фоне роста отгрузки кроется в снижении цен на газ.

При этом сообщается, что основными торговыми партнерами Сахалинской области остаются страны АТЭС, на которые приходится 83% торговли региона. Общий грузооборот Сахалинской области с иностранными партнерами составил в 2016 году 14,5 миллиона тонн, что на 15% больше чем в прошлом году.