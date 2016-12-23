Немецкие компании готовы инвестировать в РФ несмотря на санкции

Москва, 23 декабря. Немецкие компании готовы инвестировать в Россию, несмотря на ограничительные меры. Объем инвестиций из Германии в РФ в первом полугодии 2016 года на 50% выше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом рассказал посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич.

По его словам в условиях санкций инвесторам непросто работать в России. Тем не менее бизнес желает вкладывать в проекты, реализуемые в РФ. Как добавил фон Фрич, по данным Федерального банка, за первые шесть месяцев 2016 года объем прямых инвестиций из ФРГ был на 50% выше, чем в соответствующий период 2015 года.

Ранее сообщалось, что западные инвесторы все чаще вкладывают деньги в экономику России.