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Немецкие компании готовы инвестировать в РФ несмотря на санкции
Экономика

Немецкие компании готовы инвестировать в РФ несмотря на санкции

Сегодня 7:10
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Немецкие компании готовы инвестировать в РФ несмотря на санкции

Москва, 23 декабря. Немецкие компании готовы инвестировать в Россию, несмотря на ограничительные меры. Объем инвестиций из Германии в РФ в первом полугодии 2016 года на 50% выше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом рассказал посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич.

По его словам в условиях санкций инвесторам непросто работать в России. Тем не менее бизнес желает вкладывать в проекты, реализуемые в РФ. Как добавил фон Фрич, по данным Федерального банка, за первые шесть месяцев 2016 года объем прямых инвестиций из ФРГ был на 50% выше, чем в соответствующий период 2015 года.

Ранее сообщалось, что западные инвесторы все чаще вкладывают деньги в экономику России. 

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Алия Шарафутдинова
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