Уровень террористической угрозы повышен в Южной Корее

Сеул, 23 декабря. Уровень террористической угрозы повышен в Республике Корея. Официальный Сеул пошел на такой шаг после атак, случившихся в Берлине и Анкаре.

Как передает ТАСС, решение о повышении уровня террористической угрозы в стране было принято в четверг на заседании правительства. Всем министерствам и ведомствам предписано повысить бдительность.

Кроме того, специальным службам необходимо будет определить меры, которые будут направлены на предотвращение атак в общественных местах, пользующихся популярностью у местных жителей и туристов.