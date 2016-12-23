Китай продолжит оказывать Сирии политическую поддержку

Пекин, 23 декабря. Китай продолжит оказывать Сирии гуманитарную помощь и политическую поддержку, заявил посол КНР Ци Цзяньцзинь на встрече с министром информации Сирийской арабской республики Рамизом Тарджаманом.

«Китай поддерживает то, что Сирия защищает свой суверенитет и независимость, Китай намерен продолжить оказывать Сирии политическую и гуманитарную поддержку», — цитирует слова Ци Цзяньцзиня внешнеполитическое ведомство КНР.

Кроме того, китайский посол в Сирии заявил о намерении продвигать сотрудничество двух стран в сфере информационного поля. В свою очередь Рамис Тарджаман заявил о том, что Сирии важно рассказывать о своей политике миру, подчеркнув стремление САР укреплять сотрудничество с Китаем в области работы со СМИ.