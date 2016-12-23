Политолог: США чаще всех в мире пытаются вмешиваться в чужие выборы

Вашингтон, 23 декабря. Соединенные Штаты Америки на протяжении более чем полувека, с 1946 по 2000 годы более 80 раз пытались влиять на избирательные процессы в других государствах. Об этом в эфире интервью Общественному радио США заявил американский политолог Дов Левин.

Как сообщает ТАСС, в интервью особо подчеркивается, что говориться именно о случаях вмешательства в выборные процессы. Речи о прямых попытках смены режимов в других странах в данном исследовании не идет.

Как один из самых последних примеров, приведенных научным сотрудником Института политической жизни и стратегии при университете Карнеги-Меллона — выборы 2000 года в Югославии, где благодаря поддержке США победу одержал оппозиционер Воислав Коштуница.

К слову, по подсчетам того же Дова Левина, СССР, а потом и Россия, за тот же временной промежуток якобы влияли на избирательные процессы в других государствах всего 36 раз. Упоминал политолог Китай и Венесуэлу времен Уго Чавеса.

