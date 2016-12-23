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Красноярский водочный завод увеличил производство почти в два раза
Экономика

Красноярский водочный завод увеличил производство почти в два раза

Сегодня 6:40
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Красноярский водочный завод увеличил производство почти в два раза

Красноярск, 23 декабря. «Красноярский водочный завод» увеличил в 2016 году производство водки почти в два раза.

Об успехах крупного производителя алкогольной продукции после посещения министра промышленности, энергетики и торговли Красноярского края  Анатолия Цыплакова сообщила пресс-служба правительства региона.

«По словам директора, по итогам текущего года объемы производства составят 650 тысяч декалитров водки, что является рекордным для завода показателем. В прошлом году выпуск водочной продукции не превышал 348 тысяч декалитров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что продукция завода направляется на продажу в регионы Сибири, страны ближнего и дальнего зарубежья. В том числе в США. Благодаря заводу бюджет Красноярского края в 2016 году рассчитывает получить до полумиллиарда рублей в виде акцизов, отмечает пресс-служба регионального правительства.

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Алексей Громов
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