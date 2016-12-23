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Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд по делу минюста США
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Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд по делу минюста США

Сегодня 6:32
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Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд по делу минюста США

Берлин, 23 декабря. Крупнейший банк Германии Deutsche Bank договорился с министерством юстиции США о выплате $7,2 млрд по делу о манипуляции на рынке ценных бумаг. Об этом сообщает агентство Reuters.

Непосредственно сумма штрафа для урегулирования претензий из-за нарушений при торговле ипотечными бумагами составляет 3,1 миллиардов долларов, еще 4,1 млрд будет направлено на возмещение убытков клиентов.

Напомним, что американские регуляторы обвинили немецкий банк (в числе других крупных мировых кредитных учреждений) в занижении оценок рисков по ценным бумагам во время мирового финансового кризиса.
 

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Алексей Громов
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