Естественный отбор: на Дальнем Востоке опытная тигрица порвала молодого тигра

Хабаровск, 23 декабря. Специалисты «Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра» определяют причину гибели в Хабаровском крае молодого двухлетнего тигра.

Как сообщает пресс-служба центра, по предварительной версии, человеческого фактора в случившемся нет. По мнению специалистов, молодой хищник стал жертвой схватки с куда более опытной и взрослой самкой.

Сотрудники центра предполагают, что двухлетний тигр вступил в конфликт с тигрицей, которая в тот момент находилась с тигренком. Молодой самец, судя по всему, пытался отнять добычу, которая мать принесла детенышу, за что и поплатился.

К слову, подобные схватки в живой природе не редкость, однако специалисты проведут все необходимые экспертизы, чтобы удостовериться, что причиной гибели молодого амурского тигра стал не человек.