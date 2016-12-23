Два подозреваемых по делу о «Боярышнике» отправлены под домашний арест в Иркутске

Иркутск, 23 декабря. Ленинский районный суд Иркутска поместил двоих задержанных по делу о массовом отравлении «Боярышником» под домашний арест. Об этом сообщил помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов.

«В четверг двум из задержанных была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По одному принятие решения отложено на 72 часа, срок задержания продлен. Еще по одному задержанному суд отказал следствию в ходатайстве о мере пресечения, он отпущен», — говорится в сообщении.

Сообщается, что всего по делу задержаны 13 человек. Все они занимались мелкооптовой или розничной продажей содержащей спирт парфюмерной жидкости «Боярышник». По последним данным в результате отравления суррогатом Иркутске погибли 74 человека.