Пожар в небоскребе в Нью-Йорке: число пострадавших возросло до 24

Нью-Йорк, 23 декабря. До 24 возросло число пострадавших при пожаре в высотке в центре Нью-Йорка. Об этом сообщают американские СМИ.

Как уточняется, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Меж тем, несмотря не то, что пожарным Нью-Йорка удалось справиться с огнем, спасатели проверяют этаж за этажом в поисках возможных очагов, а также пострадавших.

Напомним, что возгорание в 33-этажном жилом здании в районе Верхний Вест-Сайд в Нью-Йорке произошло в пять вечера по местному времени (01:00 мск). Примерно через два часа огонь был потушен.

