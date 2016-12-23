Полиция Германии задержала двоих братьев из Косово, готовивших теракт в ТЦ

Берлин, 23 декабря. Полиция Германии задержала в городе Дуйсбург двоих подозреваемых в подготовке теракта в торговом центре. Об этом сообщил представитель оперативного штаба полиции, который расположен в соседнем городе Эссен.

Сообщается, что задержаны два брата из Косово. Одному подозреваемому 28 лет, второму 31 год. Задержание проведено в 0.45 по местному времени (2.45 мск) в городе Дуйсбург в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Полиция подозревает молодых людей в подготовке террористической атаки на торговый центр в городе Оберхаузен.