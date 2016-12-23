Трампу дали время для урегулирования палестинской проблемы

Каир, 23 декабря. У новой американской администрации будет достаточно времени для того, чтобы вникнуть в палестинскую проблему и предложить пути ее решения. Об этом договорились в ходе телефонного разговора глава Египта и избранный президент США.

Как сообщает администрация египетского лидера, Абдель Фаттах ас-Сиси и Дональд Трамп в ходе беседы затронули «проект резолюции, внесенной Египтом в Совбез ООН по поселенческой деятельности Израиля».

При этом, как уточняется, глава Египта и избранный президент США договорились, что новой администрации Соединенных Штатов будет предоставлено время, для того, чтобы заняться всеми аспектами палестинской проблемы.

Добавим, что также в ходе разговора были обсуждены другие вопросы. В частности, Дональд Трамп пригласил президента Египта приехать с визитом в США.