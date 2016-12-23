Борьба с «Боярышником»: теперь в Якутии изъяли около 40 литров отравы

Якутск, 23 декабря. Около 40 литров спиртосодержащей жидкости «Боярышник» в течение нескольких дней изъяли в Якутии в ходе рейда по торговым точкам. Об этом сообщает региональное МВД.

Уточняется, что 20 декабря по 15 литров «Боярышника» было конфисковано в двух торговых точках столицы республики. Днем позднее в одном из торговых павильонов в Якутске были изъяты 280 флаконов жидкости.

В целом же, в ходе рейдов МВД и Роспотребнадзора были проверены более 50 объектов торговли, в 15 из них проводилась торговля спиртосодержащей жидкостью. Изъятые образцы отправлены на исследования.