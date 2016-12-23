Трамп сказал, кого он не хочет видеть на инаугурации

Нью-Йорк, 23 декабря. Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть на церемонии инаугурации не селебрити, а простой народ. Об это избранный президент США сообщил в своем микроблоге Twitter.

В сообщении Трамп напомнил желающим появиться на его инаугурации знаменитостям о поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и о том, чего они добились. Поэтому избранный президент заявил, что вступая в должность хотел бы видеть не селебрити, а поддержавших его простых американцев.