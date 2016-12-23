МиГ-31 отработали посадку на «поврежденную» взлетную полосу

Елизово (Камчатский край), 23 декабря. Учения, в ходе которых отрабатывалась посадка истребителей МиГ-31 на «поврежденную» взлетную полосу, завершились на Камчатке.

Как сообщает ТАСС, всего было совершено свыше 20 самолето-вылетов, в которых принимали участие летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота, при этом вылеты совершались как в светлое, так и темное время суток.

По легенде учений, после выполнения задач в воздухе при подлете к посадочной полосе летчикам становилось понятно, что ВВП частично повреждена, а средства связи аэродрома были выведены из строя.

В подобной ситуации командир истребителя, уйдя на второй круг, должен был оперативно оценить обстановку, и только после этого со второй попытки посадить воздушное судно по укороченной дистанции.

