Число жертв «Боярышника» в Иркутске достигло 74 человек

Иркутск, 23 декабря. От отравления содержащей спирт не пищевой жидкости «Боярышник» в Иркутске погибли 74 человека, еще 31 пострадавший находится в больницах города.

«Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее число пострадавших — 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска», — цитирует слова представителя Минздрава Иркутской области ТАСС.

Сегодня также стало известно об отравлении метанолом во втором по величине города области Братске. Пока сообщается об одном пострадавшем.

Напомним, в период с 17 по 21 декабря в больницы Иркутска поступили десятки пострадавших от отравления парфюмерной жидкостью «Боярышник» человек, многие из которых вскоре погибли. В связи с произошедшим в Иркутской области введен режим ЧС, в городе запрещена продажа содержащих спирт не пищевых жидкостей.