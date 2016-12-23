Американца подозревают в пособничестве ИГ — деньгами

Саффолк (Вирджиния, США), 23 декабря. По подозрению в материальной поддержке запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ в Вирджинии задержан гражданин США.

Как сообщает министерство юстиции Соединенных Штатов, обвинения в пособничестве террористам предъявлены некому 26-летнему Лионелю Уильямсу. Парня подозревают в материальной поддержке «Исламского государства».

Как считает следствие, молодой человек в октябре и ноябре 2016 года контактировал с неким «представителем ИГ», и отправлял тому деньги, при этом зная, что средства пойдут на закупку оружия и боеприпасов для боевиков ИГИЛ.

К слову, задержанному за подобные деяния грозит до 20 лет лишения свободы.

