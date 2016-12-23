FAN-TV Лента новостей
Теперь Братск: зафиксирован первый случай отравления метанолом
Происшествия

Теперь Братск: зафиксирован первый случай отравления метанолом

Сегодня 5:07
161

Теперь Братск: зафиксирован первый случай отравления метанолом

Иркутск, 23 декабря. В Братске зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Иркутской области сообщает ТАСС.

«Один человек госпитализирован в Братске с подозрением на отравление метиловым спиртом», — цитирует слова представителя ведомства издание.

Напомним, недавно в Иркутске произошло одно из самых массовых отравлений суррогатным алкоголем в современной истории России. Всего за несколько дней из-за употребления содержащего спирт парфюмерного средства «Боярышник» погибли 74 жителя города. Общее количество пострадавших от суррогата достигло 122 человек. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Вчера 23:38
103

Сирия новости 22 декабря 22.30: ВКС РФ поддержали САА в Хомсе, ИГ агитирует курдов вместе противостоять Турции в Алеппо

Вчера 22:30
526

Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Вчера 21:23
215

Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей

Вчера 21:11
498

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Вчера 20:28
501
Показать еще
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Трампу дали время для урегулирования палестинской проблемы

5:55

Борьба с «Боярышником»: теперь в Якутии изъяли около 40 литров отравы

5:42

Трамп сказал, кого он не хочет видеть на инаугурации

5:38

МиГ-31 отработали посадку на «поврежденную» взлетную полосу

5:27

Число жертв «Боярышника» в Иркутске достигло 74 человек

5:23

Американца подозревают в пособничестве ИГ — деньгами

5:13

Теперь Братск: зафиксирован первый случай отравления метанолом

5:07

Госдеп обиделся: в США ответили на слова Путина о непобедимости ВС России

4:58

Несколько тысяч ваххабитов уже находятся в Боснии и Герцеговине

4:51

Субмарина «Князь Пожарский» будет заложена в пятницу в Северодвинске

4:44

Ученые рассказали, чего не стоит делать в соцсетях перед праздничными днями

4:39

Дочь Трампа обезопасили в Нью-Йорке: пристававшего к ней пассажира высадили

4:38
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Трампу дали время для урегулирования палестинской проблемы
Читать
Закрыть