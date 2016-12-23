Теперь Братск: зафиксирован первый случай отравления метанолом

Иркутск, 23 декабря. В Братске зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Иркутской области сообщает ТАСС.

«Один человек госпитализирован в Братске с подозрением на отравление метиловым спиртом», — цитирует слова представителя ведомства издание.

Напомним, недавно в Иркутске произошло одно из самых массовых отравлений суррогатным алкоголем в современной истории России. Всего за несколько дней из-за употребления содержащего спирт парфюмерного средства «Боярышник» погибли 74 жителя города. Общее количество пострадавших от суррогата достигло 122 человек. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.