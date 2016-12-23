Госдеп обиделся: в США ответили на слова Путина о непобедимости ВС России

Вашингтон, 23 декабря. Слова Владимира Путина о силе российского оружия задели за живое американскую сторону, и в Госдепе оперативно, устами Джон Кирби, прокомментировали слова президента РФ.

«Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас», — так сказал репортером официальный представитель Государственного департамента США.

Напомним, что столь горькие для Соединенных Штатов слова Владимир Путин сказал в четверг. Российский лидер заявил, что вооруженные силы нашей страны сейчас превосходят силы любого потенциального агрессора.

Однако, как подчеркнул президент, работать всегда есть над чем, и ни к в коем случае нельзя расслабляться. Надо постоянно модернизировать армию и флот, — подчеркнул Путин.