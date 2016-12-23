Несколько тысяч ваххабитов уже находятся в Боснии и Герцеговине

Белград, 23 декабря. В Боснии и Герцеговине (БиГ) за 20 лет значительно выросло число сторонников ваххабитского учения, их численность в стране может достигать нескольких тысяч. Об этом в интервью телеканалу N1 заявил глава МВД республики Сербской в составе БиГ Драган Лукич.

«В БиГ находится несколько тысяч сторонников ваххабитского и салафитского движений, которые были источником террористических актов в БиГ и Европе. Это, однако, не означает, что все, кто практикует ваххабизм, являются террористами», — заявил Лукич.

Также министр чиновник сообщил, что из БиГ в «Исламское государство» (организация запрещена в РФ) отправились воевать от 300 до 350 человек. Около 50 из них уже погибли, еще 50 находятся под следствием после возвращения в Боснию и Герцеговину.