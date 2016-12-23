Субмарина «Князь Пожарский» будет заложена в пятницу в Северодвинске

Северодвинск, 23 декабря. В пятницу 23 декабря в Архангельской области будет заложена атомная подводная лодка «Князь Пожарский». Эта будет последняя субмарина в рамках проекта «Борей».

Как сообщили в министерстве обороны РФ, церемония закладки произойдет на ОАО «Севмаш» в Северодвинске. Атомная подводная лодка станет завершающей восьмой из серии «Борей» и пятой по счету усовершенствованного проекта «Борей-А».

Как отмечается, при проектировании и строительстве субмарины учитываются все современные требования, предъявляемые к проекту со стороны Военно-морского флота России.

Добавим, что три подводные лодки семейства «Борей», каждая из которых несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава», уже переданы в ведение МО России.