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Ученые рассказали, чего не стоит делать в соцсетях перед праздничными днями
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Ученые рассказали, чего не стоит делать в соцсетях перед праздничными днями

Сегодня 4:39
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Ученые рассказали, чего не стоит делать в соцсетях перед праздничными днями

Копенгаген, 23 декабря. Группа ученых из Копенгагена решила провести собственное исследование, чтобы выяснить, какое влияние оказывают социальные сети на эмоциональное состояние человека. Об этом сообщают местные СМИ.

Добровольцами этих экспериментов стали порядка тысячи человек, их разделили на две группы. Одни проводили все время в социальных сетях, а вторые на какое-то время наоборот перестали ими пользоваться. 

Во время исследований ученые отслеживали психологическое состояние каждого испытуемого и следили за любыми малейшими переменами. 

Спустя неделю после начала эксперимента исследователи изучили эмоциональное состояние всех испытуемых и пришли к выводу, что, у тех, кто все это время не заходил в соцсети, оно оказалось намного лучше.

Поэтому ученые настоятельно рекомендуют всем отдохнуть перед новогодними праздниками и как можно меньше использовать социальные сети. 
 

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Ксения Бекетова
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