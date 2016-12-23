Дочь Трампа обезопасили в Нью-Йорке: пристававшего к ней пассажира высадили

Нью-Йорк, 23 декабря. Пассажира, который отличился своим неадекватным поведением на борту самолета, и пристававший к дочери избранного президента США, высадили в воздушной гавани Нью-Йорка.

Как пишет агентство TMZ, это было единственно верное решение сотрудников авиакомпании JetBlue Airways, дабы обезопасить покой не только Иванки Трамп, но и других людей, находившихся на борту самолета.

К слову, представители перевозчика уже выступили с официальным заявлением, где отметили, что серьезно относятся к подобного рода вопросам. Также в JetBlue Airways заявили, что «буйный» пассажир был пересажен на другой рейс.