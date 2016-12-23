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Сирия новости 23 декабря 7.00: в провинции Хомс ИГ усиливает натиск, в Дэйр эз-Зоре погиб фотокорреспондент из Палестины
Новости Сирии

Сирия новости 23 декабря 7.00: в провинции Хомс ИГ усиливает натиск, в Дэйр эз-Зоре погиб фотокорреспондент из Палестины

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Сирия, освобожденный Алеппо встречает Новый год победой

Сирия, 23 декабря. В провинции Хомс ИГ* усиливает натиск. В Дэйр эз-Зоре погиб фотокорреспондент из Палестины. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В социальных сетях боевики распространяют видео, показывающее, кто превратил в смертниц двух девочек семи и девяти лет, подорвавшихся в Дамаске и ранивших троих полицейских. Как следует из данного видео, это сделал их собственный отец, он же — боевик из группировки «Джебхат Фатех Аль-Шам»***.

На этом же видео террорист называет тех, кто эвакуировался из Восточного Алеппо по гуманитарным договоренностям с правительством Асада, «нашими людьми»: «Наши люди ушли на зеленых автобусах», — проговаривается он.

Провинция Алеппо

Информационная активность террористов резко возросла после освобождения Алеппо правительственными силами: «специалисты по связям с общественностью» ИГ*, которые, как считают эксперты, получили профессиональное образование в Европе, стремятся поддержать боевой дух боевиков, резко упавший в связи с оставлением ими Алеппо. ИГ* в четверг опубликовало видео с сожжением заживо двоих турецких солдат, захваченных террористами, как утверждается, в восточном Алеппо.

Министр обороны Турции, который был принят в Москве, как пишут региональные СМИ, заявил, что только «сотрудничество с Россией помогло достичь прогресса в отношении вывода гражданских лиц из Алеппо». Министр обороны Турции назвал гнусным убийство  российского посла Андрея Карпова в Анкаре и подчеркнул, что оно было задумано и совершено для того, чтобы сорвать мирную эвакуацию из Алеппо, а также направлено против прогресса в отношениях между Россией и Турцией.

Сирия, Алеппо полностью освобожден САА

Алеппо теперь находится полностью под контролем правительства Сирии. По сирийскому телевидению прозвучало торжественное заявление от имени руководства САР и САА: «Благодаря пролитой крови наших героических мучеников, героизму и жертвам наших вооруженных сил и наших союзников, благодаря стойкости нашего народа, главное командование сухопутных войск и Вооруженных Сил Сирии объявляет о возвращении безопасности и стабильности в Алеппо».  

Самолет коалиции в Сирии. Зафиксированы авиаудары по ИГ в районе Пальмиры

Провинция Хомс

ИГ* предприняли внезапную атаку на восточном фланге деревни Хаттаб в провинции Хомс, находящихся под контролем  NDF******. Силы NDF******, застигнутые врасплох, вынуждены были отступить. Ситуация осложняется тем, что деревня Хаттаб находится вблизи стратегически важного города Джубб Аль-Джарра. 

Подразделения NDF****** были полностью выведены из деревни Хаттаб.

По данным ARA News, ссылающихся на «местных активистов», ВВС международной коалиции под руководством США нанесла авиаудары по позициям террористов ИГ* в районе Пальмиры. Цель авианалета — конвой ИГ*, направлявшийся из города Пальмира к военному аэропорту T4 на востоке сельской местности провинции Хомс. В результате авиаударов уничтожено 7 террористов, включая военачальника ИГ* Амр Ас'ада, также известного как Аль-Мукахал. Инцидент произошел на фоне активизации боевых действий между группировками ИГ* и правительственными силами, удерживающими авиабазу T4.

Военный фотокорреспондент движения «Хезболла», погиб в бою

Провинция Дэйр эз-Зор

Военный фотокорреспондент движения «Хезболла» погиб в бою около населенного пункта Джофра в провинции Дейр эз-Зора.

Провинция Идлиб

ООН опасается за безопасность людей, эвакуированных из Алеппо в Идлиб, так как считает, что Идлиб вскоре может повторить судьбу Алеппо.

Ирак

Ирак

ВВС Ирака сбросили четыре миллиона писем со словами поддержки на Мосул. Предполагается, что эти письма смогут поддержать дух мирного населения, находящегося в подконтрольных ИГИЛ* районах Мосула. Эта акция предпринята на фоне сообщений о целенаправленном терроре ИГИЛ* против гражданских лиц, отказавшихся присоединиться к боевикам в Мосуле. 

Террористы ИГ* устроили теракт в районе Кокаджли к востоку от города Мосул, взорвав 3 автомобиля. По меньшей мере, 23 человека убиты и более 10 ранены.

Справка по упомянутым в тексте организациям

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Алексей Громов
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