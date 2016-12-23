Внезапные антитеррористические учения прошли в Хабаровском крае

Владивосток, 23 декабря. В учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск ВВО в Хабаровском крае прошла внезапная проверка подразделений антитеррора. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

«В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений антитеррора выполнили задачи по блокированию диверсионно-разведывательной группы условного противника захватившей одно из зданий воинской части», — сказал Гордеев.

Военный отметил, что в учениях в роли условного противника были задействованы военнослужащие той же военной части. С помощью бронетехники и стрелкового оружия подразделения антитеррора зачистили захваченные помещения. Также в ходе учения были отработаны действия личного состава на случай эвакуации раненного товарища.