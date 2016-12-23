Игры Госдепа: США не расследует причастность Гюлена к убийству Карлова

Вашингтон, 23 декабря. Правоохранительные органы Соединенных Штатов не проводят расследование по поводу причастности оппозиционера Фетхуллаха Гюлена к убийству российского дипломата Андрея Карлова.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники в американском внешнеполитическом ведомстве. Расследованием убийства посла РФ в Турции занимаются в Москве и Анкаре, — заявил агентству высокопоставленный чиновник Госдепа.

«Расследования преступления в Соединенных Штатах нет, и проводить его было бы неуместно», — заявил американский дипломат, при этом отказавшись комментировать заявления Эрдогана о возможной причастности Гюлена к трагедии.

По его словам, «США не является стороной расследования и не имеем доступа к данным». Дипломат также опроверг информацию о том, что в Соединенных Штатах могли знать о готовящемся убийстве.

Добавим, что и сам Фетхуллах Гюлен в видеообращении отрицал свою причастность к событиям в Анкаре.

