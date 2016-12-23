Жители освобожденного Алеппо: Мы ждали этого 5 лет

Алеппо, 23 декабря. Жители города празднуют освобождение восточных кварталов от боевиков массовыми гуляньями, несмотря на непогоду.

По сообщениям очевидцев, несмотря на дождь и промозглый ветер в Алеппо на улицы вышли массы народа, включена праздничная иллюминация, слышны музыка, поздравления с освобождением. Многие из празднующих говорят о роли России в освобождении города.

«Я думала, этот день не настанет никогда. Мы ждали этого пять лет. Да здравствует Башар, да здравствуют Сирия и Россия!», — цитирует слова одной из жительниц Алеппо «РИА Новости».

Напомним, накануне командование Сирийской арабской армии заявило, что победа в Алеппо станет залогом победы над терроризмом в стране.