Сеть шокировали фото ДТП:  BMW X6 на полном ходу снес остановку с людьми в Кемерово

Кемерово, 23 декабря. В Сети размещены фотографии жуткой автомобильной аварии в Кемерово, которая произошла в четверг вечером, 22 декабря. Там автомобиль марки BMW X6 на огромной скорости протаранил остановку, на которой находились люди.



Как выяснилось, автокатастрофа произошла на перекрестке проспектов Ленина и Волгоградского. Водитель иномарки по неизвестным пока причинам не смог справиться с управлением и на огромной скорости врезался в автобусную остановку, где в этот момент находились люди, дожидавшиеся транспорта.

В результате аварии пострадали несколько человек. Их врачи «скорой помощи» госпитализировали в одну из городских больниц. В настоящее время уточняется информация об их состоянии. Также известно, что сам виновник ДТП не получил серьезных травм.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением всех причин и обстоятельств произошедшего.