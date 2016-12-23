Тесты в Гвинее показали 100% эффективность вакцины от Эболы

Москва, 23 декабря. Канадская экспериментальная вакцина от лихорадки Эбола при испытаниях в Гвинее показала стопроцентную эффективность. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, разработанную канадскими медиками экспериментальную вакцину rVSV-ZEBOV от лихорадки Эбола дали шести тысячам жителей Гвинеи. В ходе наблюдений выяснилось, что никто из получивших вакцину не заразился страшной болезнью. В то же время в сравнимой по численности группе не прошедших вакцинацию граждан за время наблюдения было зафиксировано 23 случая заражения лихорадкой Эбола, сообщает Всемирная организация здравоохранения.