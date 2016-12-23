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Мощный пожар произошел в небоскребе в Нью-Йорке, много пострадавших
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Мощный пожар произошел в небоскребе в Нью-Йорке, много пострадавших

Сегодня 3:50
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Мощный пожар произошел в небоскребе в Нью-Йорке, много пострадавших

Нью-Йорк, 23 декабря. В одном из небоскребов, расположенных в самом центре Нью-Йорка, в четверг произошел сильный пожар. В результате ЧП травмы различной степени  тяжести получили как минимум 13 человек, трое из которых пожарные. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы. 

Как стало известно, возгорание произошло на третьем этаже небоскреба, после чего огонь быстро распространился на соседний этаж. 

На данный момент уже известно, что сотрудникам пожарной службы удалось справиться с огнем. Сейчас они проверяют все здание. В ближайшее время будут выяснены причины, по которым произошел пожар. 
 

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Ксения Бекетова
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Пожар в небоскребе в Нью-Йорке: число пострадавших возросло до 24
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