США совершили ошибку: американский эксперт об однополярном мире

Нью-Йорк, 23 декабря. США ошиблись, не учтя влияние России на международные отношения после распада СССР. Такое мнение в статье в газете The New York Times изложила старший научный сотрудник Института международных исследований Фримэна Спогли Кэтрин Стонер.

«Невероятно, но всего лишь 25 лет спустя Россия восстала из поглотившего ее хаоса с тем, чтобы бросить вызов мировому порядку, воцарившемуся после периода холодной войны. Некоторые аналитики — хотя и не автор этой статьи — даже полагают, что мы вступили в период новой холодной войны», — утверждает Стонер.

Эксперт также отметила, что ранее страна уже не раз переживала возрождения, вспомнив Екатерину Великую и Петра I. По словам Стонер, Россия «вновь и вновь доказывает, что она не является лишь «региональной державой», как ее назвал президента Барак Обама».