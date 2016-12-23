Восемь рыбаков спасены в Приморье с севшего на мель судна

Владивосток, 23 декабря. Рыболовное судно МРС-345, на борту которого было восемь человек, в четверг вечером село на мель у мыса Сосунова, что в бухте Светлая в Тернейском районе Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приморскому краю.

В ведомстве рассказали, что в результате мощных порывов ветра судно сорвало с якоря и оно село на мель в 180 метрах от берега. Капитан принял решение о срочной эвакуации экипажа. К счастью, к месту ЧП незамедлительно прибыли сотрудники спасательной службы, которые оказали всю необходимую помощь.

В настоящее время все члены экипажа находятся в помещении старой школы, которая расположена в поселке Светлая. Сообщается, что угрозы жизни людей нет.

