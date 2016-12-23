Спикер Ростовской области: Морально не готов к платному въезду в центр города

Ростов-на-Дону, 23 декабря. Ростов-на-Дону не готов к введению платного въезда в центр города из-за сложившейся дорожно-транспортной ситуации. Об этом заявил председатель ростовского областного заксобрания Александр Ищенко.

По словам ростовского парламентария, он пока «морально не готов принять эту идею».

«Для начала нужно изменить дорожно-транспортную ситуацию, для того чтобы в дальнейшем эту тему обсуждать. Насколько мне известно, она сегодня в повестке дня не стоит», — заявил Ищенко.

Напомним, ранее о том, что с автомобилистов не будут взимать плату за въезд в Москву, заявила пресс-секретарь столичного градоначальника Гульнара Пенькова.