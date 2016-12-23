Страшное массовое ДТП с пострадавшими произошло в Москве

Москва, 23 декабря. На Рязанском проспекте в районе дома 51, что на юго-востоке российской столицы, около 23.00 в четверг, 22 декабря, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Москве и Московской области.

По информации ведомства, сначала произошло столкновение грузового автомобиля, внедорожника марки Range Rover и еще одной легковушки, а спустя несколько минут их протаранили еще четыре автомобиля.

На данный момент известно, что в результате автокатастрофы пострадал один человек. Его на автомобиле «скорой помощи» доставили в одну из ближайших больниц. Сейчас уточняется информация о его состоянии.

В настоящее время сотрудники ДПС выясняют все причины и обстоятельства этой аварии. Кроме того устанавливается личность виновника произошедшего.

