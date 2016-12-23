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Тиллерсон идет на пост главы Госдепа США с опережением графика
Политика

Тиллерсон идет на пост главы Госдепа США с опережением графика

Сегодня 3:08
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Тиллерсон идет на пост главы Госдепа США с опережением графика

Вашингтон, 23 декабря. Глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон опережает график в  процессе утверждения в качестве нового главы Госдепа США. Об этом со ссылкой на помощников председателя профильного комитета американского сената Боба Корекра сообщает ТАСС.

«По всем статьям господин Тиллерсон на данный момент опережает график предоставления информации комитету. Он уже направил нам заполненный опросный лист кандидата и в скором времени представит все данные о своих финансах», — цитирует сообщение Корекра агентство.

По словам сенатора, Рекс Тиллерсон предоставил анкету гораздо быстрее, чем в свое время это сделала бывшая глава Госдепа и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Коркер также высказал уверенность, что остальные формальности Тиллерсон тоже пройдет с опережением графика.

Впереди главу  ExxonMobil ждет тест на соблюдение этических норм и проверка ФБР. После этого кандидатуру Тиллерсона обсудят в профильном комитете сената США. Окончательное решение по поводу выдвинутой Трампом на пост госсекретаря кандидатуры примет нижняя палата американского парламента.

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Алексей Громов
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