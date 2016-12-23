Симферополь, 23 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в Нидерландах не горят желанием отдавать золото скифов Украине, понимая, что там оно может потеряться навсегда.

Аксенов отмечает, что ценные артефакты могут разойтись по частным коллекциям. Это обстоятельство хорошо понимают в Амстердаме, о чем свидетельствует информация, полученная по оперативным каналам.

Глава Крыма считает необходимой апелляцию на решение суда Амстердама, в силу которого «золото скифов» ушло на Украину.

Ранее в министерстве иностранных дел России прокомментировали решение о передаче Украине золота скифов по решению суда Амстердама.