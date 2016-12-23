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В Австралии арестованы подозреваемые в подготовке терактов в Мельбурне
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В Австралии арестованы подозреваемые в подготовке терактов в Мельбурне

Сегодня 2:57
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В Австралии арестованы подозреваемые в подготовке терактов в Мельбурне

Мельбурн, 23 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Австралии в пятницу утром после проведения обысков в некоторых домах в северном районе Мельбурна взяли под арест нескольких человек, которые подозреваются в планировании серии терактов в городе во время рождественских праздников. Об этом сообщает местная телекомпания SBS.

В свою очередь начальник полиции штата Виктория Грэм Эштон сообщил, что задержанные злоумышленники собирались на Рождество совершить нападение на главный вокзал Мельбурна, собор Святого Павла и одну из городских площадей. 

Он также добавил, что в ходе спецоперации удалось арестовать пять человек – четверо молодых австралийцев и один гражданин Египта. 

«Они радикализовались под влиянием ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство») и пропаганды ИГ», — заявил Эштон.

Как выяснилось, злоумышленники собирались совершить теракты, использовав при этом взрывчатку. Однако не исключается, что при нападениях также могло быть использовано огнестрельное и холодное оружие.

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Ксения Бекетова
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