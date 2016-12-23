Минздрав России готовится преподавать школьникам психологию

Москва, 23 декабря. Минздрав предложил ввести в российских школах курс психологии в рамках учебной дисциплины ОБЖ. Об этом со ссылкой на главного психиатра министерства здравоохранения РФ Зураба Кекелидзе сообщает газета «Известия».

По данным издания, Минздрав уже начал работу над созданием учебников для нового 20-часового курса, который должен преподаваться в рамках учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).

«С учебниками ситуация наконец-то сдвинулась, уже началась работа. Есть коллектив авторов, которые создадут учебники для 3-11-х классов. Черновые варианты пособий для третьего и четвертого классов уже готовы», — цитирует слова Кекеладзе газета «Известия».

По задумке авторов курса, школьники должны будут рассмотреть темы любви, дружбы, ранней беременности и чрезмерного психологического воздействия на ребенка.

Издание отмечает, что дата введения курса психологии в школьную программу пока не известна. Министерство образования пока не получало от Минздрава подобных предложений.